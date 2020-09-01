Бразилиа, , 17:04 — REGNUM ВВП Бразилии во II квартале 2020 года сократился на 9,7%, что является худшим показателем с 1996 года. Об этом сообщил 1 сентября Национальный институт статистики.

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«ВВП страны во II квартале сократился на 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом на фоне предпринимаемых мер по борьбе с пандемией COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший спад зафиксирован в промышленности — на 12,3%, а также в сфере услуг — на 9,7%. В то же время в агропромышленном комплексе страны отмечен рост на 0,4% — главным образом за счёт производства кофе и сои.

Бразильская экономика, являющаяся крупнейшей среди стран Латинской Америки, сокращается второй квартал подряд. В I квартале 2020 года снижение ВВП страны составило 2,5%.