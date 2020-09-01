Москва, , 17:02 — REGNUM Экономические последствия от распространения коронавируса и режима самоизоляции в большей степени ударят по доходам населения, а не федеральному бюджету. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил экономист Сергей Хестанов.

Даже в случае недобора налогов последствия для бюджета РФ не будут критичными, полагает экономист.

«Минфин может компенсировать дефицит либо за счет секвестра, либо за счет заимствований. Последнее размещение облигаций прошло хорошо. Какое-то секвестрование бюджета, касающееся долгосрочных проектов тоже можно произвести и это не сильно навредит. Мне кажется с точки зрения бюджета сильных проблем не будет», — сказал Хестанов.

Однако в разрезе доходов населения ситуация выглядит иначе. Именно в этой сфере последствия режима самоизоляции и экономического кризиса могут оказаться самыми существенными.

«Проблема, с которой мы столкнемся, будет касаться падения реально располагаемых доходов граждан. А что касается бюджета, его проблемы выглядят скромными и вряд ли они вызовут серьезные последствия», — подчеркнул Хестанов.

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