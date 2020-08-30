Пекин, , 11:20 — REGNUM Чистая прибыль китайской компании Huawei за первое полугодие текущего года выросла на 23,5% в годовом исчислении. Об этом сообщает портал cnTechPost.

Финансовые результаты были представлены самой компанией на межбанковском рынке КНР. В первой половине 2020 года операционная прибыль Huawei составила 450,7 млрд юаней ($65,65 млрд), что на 13,67% больше показателей за аналогичный период 2019 года. Чистая прибыль компании за этот период выросла на 23,49% в годовом исчислении и составила 43,1 млрд юаней ($6,28 млрд). Основная часть выручки в первом полугодии в размере 255,8 млрд юаней ($37,26 млрд) пришлась на потребительское подразделение Huawei.

Эти результаты показывают, что Huawei начала восстанавливаться от последствий пандемии коронавирусной инфекции. В первом квартале текущего года чистая прибыль компании составляла 13,35 млрд юаней ($1,94 млрд), что на 7,57% ниже показателей аналогичного периода 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году чистая прибыль китайской компании Huawei составила 62,7 млрд юаней ($8,83 млрд).

Читайте ранее в этом сюжете: Huawei нарастила прибыль