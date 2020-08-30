Ереван, , 11:00 — REGNUM Проезд по некоторым автомобильным трассам в Армении для грузовиков весом более двенадцати тонн может стать платным. Соответствующие изменения в закон «Об автомобильных дорогах» были предложены министерством территориального управления и инфраструктур и опубликованы на портале e-draft.

Согласно предложенным изменениям, в закон будет введено понятие дорожная плата. Данные средства будут направлены на строительство, содержание и ремонт дорог.

Размер платы за проезд предусматривается установить в размере 50 драмов (6,5 драмов эквивалентно одному российскому рублю) за один километр. Дорожный сбор будет взиматься с владельцев транспортных средств, зарегистрированных на территории Армении, а также за ее пределами. Каждый год правительство Армении будет устанавливать тариф на проезд по указанным дорогам.

Плата с владельцев грузовиков, тоннаж которых составляет более двенадцати тонн, будет взиматься за проезд по дорогам, которые спроектированы и построены совместно с государством и частным сектором в рамках программы государственно-частного партнерства.

Проектом закона также предусматривается создание электронной системы взимания дорожной платы.

Дорожная плата не будет взиматься с аккредитованных в Армении посольств и консульских учреждений, с автомобилей, которые перевозят гуманитарные грузы, техническую помощь и иные грузы, предназначенные для помощи, а также — с автомобилей, которые перевозят грузы для размещенных в Армении российских военных объектов. В случае принятия данного проекта. Изменения в закон вступят в силу 1 июля 2021 года.