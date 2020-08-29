Токио, , 10:47 — REGNUM В Японии во время пандемии коронавируса эффективным способом поддержки малого и среднего бизнеса оказался краудфандинг (добровольное коллективное пожертвование на какой-либо проект), сообщает информационное агентство Kyodo.

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Согласно аналитике крупного японского краудфандингового сайта, с января по июль в общей сложности было привлечено $258 млн. Причем количество пожертвований начало увеличиваться с марта.

Краудфандинг получил распространение в Японии после Великого восточно-японского землетрясения в 2011 году.

Во время пандемии краудфандинг в получил также форму обмена. Например, одна из ферм в префектуре Сига, потерявших возможность торговать, запустила краудфандинг-проект: каждый донор получает от фермы молоко. Пожертвования не только помогают ферме оплачивать корма и работу сотрудников, но и не позволяют пропасть продукту. Кроме того, благодаря проекту удалось привлечь новых постоянных клиентов. Всего 400 доноров пожертвовали $20 тыс.

В феврале крупная японская краудфандинговая платформа Campfire запустила специальную программу поддержки предприятий, пострадавших из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день программа собрала $68 млн от 620 тыс доноров и помогла 2900 организациям.