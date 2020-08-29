Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Дальнейшая судьба американского подразделения социальной сети TikTok станет известна в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Мобильное приложение TikTok

По данным агентства, администрация TikTok провела внутреннюю онлайн-конференцию после ухода Кевина Майера с поста главного исполнительного директора социальной сети. В конференции приняли участие несколько тысяч сотрудников TikTok из США и стран Евросоюза.

Сотрудники TikTok обеспокоены скорым запретом социальной сети на территории США и возможной потерей работы. Администрацию социальной сети на конференции представляли временный руководитель TikTok Ванесса Паппас, генеральный советник Эрик Андерсен и вице-президент по глобальным бизнес-решениям Блейк Чандли.

Руководство TikTok заверило, что не будет задерживать выплату зарплаты, и призвало сотрудников не прерывать ежедневную работу. Также руководители заявили, что дальнейшее будущее сотрудников TikTok станет известно «в ближайшие пару недель».

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете финансовой деятельности американского подразделения социальной сети TikTok на территории Соединённых Штатов. Он аргументировал своё решение тем, что социальная сети принадлежит китайской компании ByteDance, которая может быть связана с правительством КНР. После этого ряд американских компаний, включая Microsoft и Oracle, заявили о готовности приобрести американские активы TikTok.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе компания Walmart присоединилась к заявке Microsoft на приобретение американских активов TikTok.

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