Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Американские компании Microsoft Corp. и Walmart Inc. подали общую заявку на приобретение американских активов социальной сети TikTok. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, подача совместной заявки позволит компаниям Microsoft и Walmart повысить шансы на приобретение TikTok. Другим вероятным покупателем американских активов TikTok является компания Oracle. Ожидается, что решение по этой сделке будет принято в течение недели. О скорой продаже социальной сети в США свидетельствует и недавнее увольнение главного исполнительного директора TikTok Кевина Майера.

Социальная сеть TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Правительство США настаивает на продаже американского подразделения TikTok местной компании из-за возможных связей ByteDance с правительством Китая. Президент США Дональд Трамп издал распоряжение о том, что TikTok в Соединённых Штатах должен перейти в собственность американской компании или прекратить деятельность 15 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа стало известно, что переговоры о приобретении TikTok начали ещё две американские компании — Sequoia Capital и General Atlantic.

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