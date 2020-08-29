Курган, , 08:14 — REGNUM В Курганской области с мая 2020 года более двух тысяч жителей региона были заняты на общественных работах. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов.

На оплату труда людей, занятых в общественных работах, из областного и муниципальных бюджетов направлено более 10 млн рублей. Из федерального бюджета регион получит на эти цели более 26 млн рублей.

Денежные средства будут распределены между муниципалитетами и работодателями, которые организуют общественные работы для населения в ближайшие три месяца, отметил Игорь Ксенофонтов. Плата за общественные работы составляет не менее месячной минимальной оплаты труда, установленной в регионе — 13 949,5 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области за год, с августа 2019 года, уровень регистрируемой безработицы вырос в 2,6 раз — с 6144 человек до 16 095.

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