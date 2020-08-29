Тегеран, , 11:51 — REGNUM 28 августа генеральный директор Управления иностранных инвестиций Организации по инвестициям, экономической и технической помощи Ирана (OIETAI) Аболфаз Кудейе заявил, что в отличие от большинства стран мира прямые иностранные инвестиции в Иран утроились, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Кудейе отметил, что число постоянных иностранных инвесторов в Иране и их объем инвестиций утроились в текущем году по сравнению с предыдущим, несмотря на жесткие санкции, введённые в отношении Тегерана со стороны США.

Он назвал позитивным подход иностранных инвесторов к вложению своих средств в Иран и отметил, что растущий объем инвестиций свидетельствует о том, что Исламская Республика создала все необходимые условия для спокойного вложения иностранных инвестиций в иранскую экономику.