Нью-Йорк, США, , 06:04 — REGNUM Стоимость акций китайской компании Xpeng Motors, специализирующейся на производстве электрокаров и выступающей прямым конкурентом американской Tesla, подскочили на 65 процентных пунктов (до $24,75 доллара) во время первичного размещения на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

IPO прошло 27 августа по $15 за акцию, хотя ранее цена размещения была анонсирована в диапазоне $11−13. Всего компания планировала привлечь $1,5 млрд. Организаторами размещения на бирже выступили Bank of America Securities, Credit Suisse и J.P. Morgan.

Добавим, сегодня в линейке продуктов Xpeng Motors две модели электромобилей: внедорожник G3, выпущенный два года назад, и седан P7, дебютировавший в этом году. Ранее в компании сообщали, что всего выпущено около 19 тыс. внедорожников и около 2 тыс. седанов. В следующем году китайская компания намерена расширить модельный ряд.

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