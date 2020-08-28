Лас-Вегас, США, 28 августа 2020, 23:29 — REGNUM Оператор казино MGM Resorts International объявил об увольнении 18 000 сотрудников из-за пандемии коронавируса, 28 августа сообщает агентство Reuters.
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В марте MGM была вынуждена закрыть все свои казино и отстранить от работы около 62 000 своих сотрудников. Позднее казино частично открылись, однако почти 30% сотрудников оказались «лишними».
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