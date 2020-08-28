Лас-Вегас, США, , 23:29 — REGNUM Оператор казино MGM Resorts International объявил об увольнении 18 000 сотрудников из-за пандемии коронавируса, 28 августа сообщает агентство Reuters.

В казино

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В марте MGM была вынуждена закрыть все свои казино и отстранить от работы около 62 000 своих сотрудников. Позднее казино частично открылись, однако почти 30% сотрудников оказались «лишними».

"Закон требует, чтобы компании сообщали дату увольнения отстраненным сотрудникам, которых не восстановлены в течение шести месяцев. К сожалению, 31 августа знаменует эту дату» , — сказано в заявлении MGM.

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