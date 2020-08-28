Нью-Йорк, США, , 22:46 — REGNUM Индексы S&P 500 и Nasdaq фондового рынка США обновили исторические максимумы в ходе сессии 28 августа и приближаются к очередному рекордному закрытию.

К настоящему моменту S&P 500 вырос на 23,35 пункта (0,67%), до 3507,90 пункта, максимум индекса — 3508,70 пункта. Nasdaq вырос на 68,90 пункта (0,59%), до 11 694,24 пункта, максимум — 11 708,72 пункта.

Индекс Dow Jones также серьезно вырос с начала торгов — главный промышленный индекс Уолл-стрит поднялся на 228,89 пункта (0,80%), до 28 721,16 пункта, максимум — 28 732,11 пункта.

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