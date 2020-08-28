Пекин, , 21:39 — REGNUM В июле, первом месяце второго полугодия, положительное сольдо внешней торговли Китая продолжало увеличиваться быстрыми темпами и достигло 375,6 млрд юаней. Об этом 28 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Государственного управления валютного контроля КНР.

При этом отмечается, что торговля товарами китайского производства осуществляется намного эффективнее продаж услуг: если первый показатель имеет большое превышение экспорта над импортом, превышающее 450 млрд юаней, то второй отличается отрицательным значением в 75,4 млрд юаней. Наблюдатели объясняют это существенными различиями в уровнях развития в стране товарного производства и сферы услуг.