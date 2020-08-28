Пекин, , 21:37 — REGNUM В целях стимулирования потребления в Китае, начиная с сентября планируется запустить общенациональную кампанию продаж продукции, произведенной в бедных районах страны. Об этом 28 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на руководящую группу Госсовета КНР по оказанию помощи в развитии бедных районов.

Как сообщил заместитель руководителя канцелярии руководящей группы Хун Тяньюнь, кампания, рассчитанная на один месяц, объединит усилия одиннадцати министерств и ведомств и будет включать целый ряд мероприятий, в том числе проведение специальных акций на онлайн-платформах.

В дополнение сообщается, что благодаря усилиям по сокращению бедности, объем товарных продаж продуктов и оборудования, произведенных в отдаленных, слабо развитых районах, уже достиг почти 103 млрд юаней (около 15 млрд долларов).