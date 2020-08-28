Лос-Анджелес, США, , 21:36 — REGNUM Компания Herbalife Nutrition заплатит $123,05 млн для урегулирования исков о подкупе китайских чиновников для развития своего бизнеса в Китае, 28 августа сообщило министерство юстиции США.

Согласно заявлению, компания должна выплатить штраф в размере $55,74 млн и $67,31 млн в качестве компенсации и процентов по урегулированию соответствующего гражданского дела Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

«Гербалайф» обвинялся в нарушении закона о борьбе с коррупцией за рубежом — подкупе китайских чиновников в период с 2007 по 2016 год для получения лицензий на прямые продажи, снижение контроля на местном рынке и позитивного освещения в китайских СМИ.

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