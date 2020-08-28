Москва, , 20:47 — REGNUM Структуру Hearst Corporation — американскую долю в своей компании Hearst Shkulev Media — приобрёл российский бизнесмен Виктор Шкулёв, пишет 28 августа «Коммерсант».

Это было сделано из коммерческих соображений, но эксперты подозревают в сделке политическую подоплёку.

«Присутствие американского акционера вызывало вопросы при освещении острых проблем в регионах, а его уход может упростить привлечение субсидий и рекламных бюджетов госкорпораций», — сообщает издание.

Напомним, Hearst Shkulev Digital Regional Network — это сеть из 43 городских онлайн-порталов, охватывающая 17 российских городов.

Среди этих сайтов «Фонтанка.ру» (Санкт-Петербург), E1.ru (Екатеринбург), Ngs.ru (Новосибирск), Ngs55.ru (Омск), 74.ru (Челябинск).