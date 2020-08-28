Милан, Италия, , 19:45 — REGNUM Правительство Италии выделило на борьбу с коронакризисом очень значительные средства, почти 100 млрд евро, но эффект оказался очень скромным, «не было развязано ни одного узла, препятствующего росту экономики», заявил в пятницу, 28 августа, глава национальной бизнес-ассоциации Confindustria Карло Бономи.

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Можно согласиться с тем, что никакое правительство не могло быть готовым к подобному кризису, поскольку ничего подобного в новейшей истории не происходило, признал Бономи. Вместе с тем правительство вместо решения системных вопросов оказывало «фрагментарную» поддержку различным отраслям и представителям тех или иных профессий, потому и эффект оказался весьма скромным, считает глава ассоциации.

По данным на 28 августа, в Италии умерли 35 472 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 9 (днем ранее — на 5). Выздоровели 206 902 человека, за день этот показатель увеличился на 348 (днем ранее — на 225). Число подтвержденных носителей выросло на 1462 (днем ранее — на 1411), что является самым высоким показателем на три с половиной месяца. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 265 409.

В настоящее время заражены 23 035 человека — на 1103 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже четыре недели подряд. За это время оно увеличилось почти на 11 000 — почти вдвое. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.