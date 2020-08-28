Москва, , 19:27 — REGNUM Осенью курс рубля относительно мировых валют, вероятнее всего, останется на нынешнем уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Доллар Рубль Петр Данилов © Красная Весна

«После того как рубль относительно недавно ослаб, мне кажется, он сохранится осенью вблизи текущих значений. Понятно, что обострение политической обстановки может спровоцировать усиление санкционного давления», — сказал экономист.

Однако, если внешнего давления не будет, то рубль останется в пределах текущих значений. Потому что текущее ослабление рубля снизит дефицит бюджета, и это, в свою очередь, уменьшит давление на рубль, полагает Хестанов.

Читайте ранее в этом сюжете: Рубль укрепился к доллару на 0,58% — до 74,40

Читайте развитие сюжета: Экономист не исключил осенью курс 80 рублей за доллар