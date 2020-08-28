Москва, 28 августа 2020, 19:27 — REGNUM Осенью курс рубля относительно мировых валют, вероятнее всего, останется на нынешнем уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.
«После того как рубль относительно недавно ослаб, мне кажется, он сохранится осенью вблизи текущих значений. Понятно, что обострение политической обстановки может спровоцировать усиление санкционного давления», — сказал экономист.
Однако, если внешнего давления не будет, то рубль останется в пределах текущих значений. Потому что текущее ослабление рубля снизит дефицит бюджета, и это, в свою очередь, уменьшит давление на рубль, полагает Хестанов.
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