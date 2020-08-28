Бишкек, , 18:57 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов на заседании совета по развитию бизнеса и инвестициям рассказал о предпринимаемых правительством мерах по поддержке предпринимателей во время пандемии коронавируса.

Глава правительства обратил внимание на то, что продлены сроки моратория на проверки бизнеса, предпринимателям предоставляются налоговые льготы, работает институт бизнес-омбудсмена и реализован ряд компонентов по фискализации налоговых и таможенных процедур.

«Затем был принят второй пакет мер, предусматривающий поддержку малого и среднего бизнеса, экспортоориентированных и импортозамещающих предприятий за счет реализации льготного кредитования в сумме 14 млрд сомов (13,4 млрд рублей)», — добавил он.

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В свою очередь представители бизнес-кругов республики предложили властям рассмотреть возможность расширения моратория на проверки предпринимателей, отметив, что он не охватил самые важные моменты, и проверки со стороны фискальных и правоохранительных органов продолжаются.

В ответ на это премьер-министр заявил, что нельзя упускать из виду проблему существования теневой экономики.

«Пока в стране есть контрабанда и высокий процент теневой экономики, нужно учитывать множество факторов при принятии решений», — подытожил Кубатбек Боронов.