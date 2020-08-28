Бишкек, , 18:54 — REGNUM В Киргизии ведется строительство и ремонтно-восстановительные работы на 14 объектах здравоохранения. Об этом сегодня, 28 августа, на брифинге сообщил директор госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Урматбек Кокочаров.

В больнице. Киргизия President.kg

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По его словам, на эти цели выделено финансирование на общую сумму 206,5 млн сомов (198 млн рублей), из которых 21 млн сомов (20,1 млн рублей) предоставил республиканский бюджет, а 185,5 млн сомов (177,9 млн рублей) — фонд социального партнерства по развитию регионов.

В список этих объектов вошли две больницы в Джалал-Абадской и Ошской области, а также три экспериментальных быстровозводимых инфекционных больницы, которые строят в столице республики, в городе Оше и в городе Нарыне, а также девять медучреждений в регионах республики, в которых ведется капитальный ремонт.