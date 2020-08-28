Бишкек, , 18:44 — REGNUM На постройку 129 социальных и культурных объектов власти Киргизии намерены направить около 1,12 млрд сомов (1,07 млрд рублей). Об этом на брифинге заявил директор госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Урматбек Кокочаров.

На эти деньги обещают построить и отремонтировать школы, детские сады, инфекционные больницы, спортивные комплексы и объекты водоснабжения не только в столице, но и в регионах республики.

Также глава ведомства отметил, что к началу нового учебного года в Киргизии будут сданы в эксплуатацию 11 новых зданий общеобразовательных школ в пяти регионах — в Чуйской, в Ошской, в Таласской, в Баткенской и в Джалал-Абадской областях.