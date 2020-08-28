Курган, , 18:17 — REGNUM В Кургане средний чек на сборы ребёнка в школу составляет около 20 тыс. рублей. Об этом сообщает портал 45.ru.

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Хотя некоторые в желании экономить закупаются в интернет-магазинах. В обычных торговых точках рабочие тетради по предметам для первоклассника обойдутся примерно в 1,5 тыс. рублей, канцелярия — 1,5 тыс. рублей. Брюки на мальчика стоят от 500 рублей, рубашки — от 400 рублей, костюмы — 1,5 тыс. рублей. Юбки для девочек — от 400 рублей, сарафаны — от 890 рублей, блузки — от 590 рублей, водолазки — от 320 рублей. Обувь для девочек — от 590 рублей, для мальчиков — 990 рублей, спортивная — от 400 рублей.

Курганские продавцы сетуют на малый поток покупателей, хотя цены поднялись ненамного. Люди за прилавком гадают: то ли коронавирусная инфекция влияет на походы в магазин, то ли родители ждут вторую волну COVID-19 и переход на дистанционное обучение.