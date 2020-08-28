Лондон, , 18:13 — REGNUM Основные марки нефти торгуются разнонаправленно в ходе сессии 28 августа, однако и Brent, и WTI весь день близки к уровням прошлого закрытия и старта торгов.

Добыча нефти United Nations Photo

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подорожали на семь центов (0,15%), до $45,67 за баррель. Диапазон марки составляет $45,34 — $45,88 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI подешевели на 13 центов (0,30%), до $42,91 за баррель. Диапазон торгов WTI — от $42,70 до $43,42 за баррель.

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