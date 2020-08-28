Тамбов, , 18:00 — REGNUM Вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев оценил работу нового автовокзала «Северный» в Тамбове, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Инвестиционные вложения в вокзальный комплекс составили 2,5 млрд рублей.

Здание администрации Тамбовской области Tambov.gov.ru

Автовокзал «Северный» является одним из ключевых объектов автотранспортной инфраструктуры Тамбовской области. Он единственный обслуживает в областном центре межмуниципальные и пригородные маршруты.

На протяжении долгих лет пассажиры были вынуждены коротать время в ожидании автобуса в старом здании. Оно построено в 1957 году и не было рассчитано на большое количество людей, в нём отсутствовали элементарные бытовые удобства. Однако благодаря государственно-частному партнерству в центре Тамбова появился современный вокзальный комплекс. В конце 2019 года завершилась его масштабная реконструкция. Вице-губернатор Арсен Габуев проверил, насколько улучшились условия для пассажиров.

Сейчас к услугам пассажиров — комфортный зал ожидания и кафе. Информация об отправляемых рейсах размещена на электронном табло. В отдельной комнате можно перепеленать ребенка. Особое внимание уделено комфорту и доступности для маломобильных граждан. Для обеспечения безопасности людей комплекс оснащен системами видеонаблюдения и контроля пассажиропотока, а для провожающих и встречающих предусмотрена большая автостоянка.

Преобразилась и территория вокруг вокзального комплекса. Вместо старых и малофункциональных строений здесь возвели торговые центры. Общий объем инвестиций в проект составил 2,5 млрд рублей. В итоге создано 700 новых рабочих мест, а в центре города теперь располагается современный вокзальный комплекс.

«Вокзал стал комфортнее. Наша задача — внести существенные коррективы во всю автотранспортную систему региона. Те автовокзалы, которые раньше работали, уже не соответствуют современным требованиям по комфорту и удобству, антитеррористической и противопожарной безопасности. На протяжении трех лет реализовали этот проект. Для региона этот проект очень важен, потому что строительство автовокзала полностью шло за счет частных инвестиций и бюджетные средства не тратились. Вокзал получился современным и качественным», — сказал Арсен Габуев.

Автовокзал «Северный сейчас обслуживает 75 маршрутов. Он рассчитан на ежедневную отправку порядка 5 тыс. пассажиров.