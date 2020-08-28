Нью-Йорк, США, , 17:48 — REGNUM Фондовый рынок США снова торгуется в «зеленой зоне» 28 августа, однако основные индексы Уолл-стрит растут очень неравномерно.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 1,21 пункта (0,00%), до 28 493,48 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,49 пункта (0,04%), до 3486,04 пункта, индекс Nasdaq вырос на 45,34 пункта (0,39%), до 11 670,67 пункта.

Индексы S&P 500 и Nasdaq за последние две недели уже несколько раз побили рекордные максимумы и проводят лучший месяц за всю историю.

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