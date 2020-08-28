Санкт-Петербург, 28 августа 2020, 17:42 — REGNUM Если продолжить логику Сергея Миронова, предложившего ликвидировать Пенсионный фонд, то следующим в очереди на ликвидацию может стать министерство финансов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 28 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе.
Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд и выплачивать пенсии напрямую из бюджета. Это позволит сэкономить средства, которые тратятся сейчас на сам фонд, причем тратятся очень неэффективно, считает он.
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