Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Если продолжить логику Сергея Миронова, предложившего ликвидировать Пенсионный фонд, то следующим в очереди на ликвидацию может стать министерство финансов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 28 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе.

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд и выплачивать пенсии напрямую из бюджета. Это позволит сэкономить средства, которые тратятся сейчас на сам фонд, причем тратятся очень неэффективно, считает он.

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« В экономической теории есть понятие транзакционных издержек. «Родственны» им и затраты на бюрократический аппарат и повышение эффективности его работы.

Но если продолжить логику Миронова, то нам не нужно ни министерство финансов, ни даже правительство. Можно решать все вопросы из администрации президента.