Волгоград, , 17:42 — REGNUM Завод «Волгогазоаппарат» (входит в группу АО «Газпром бытовые системы») закрывается в Волгограде. Администрация предприятия уведомила службу занятости, что под сокращение попали 190 человек.

По данным администрации региона, решение приостановить деятельность завода принял собственник. Контрольный пакет акций, 53%, принадлежит АО «Газпром бытовые системы». Ещё 31% акций у ООО «Каневский завод газовой аппаратуры», остальными владеют физические лица. Центр занятости уведомили, что под сокращение попадает 190 рабочих из 244 сотрудников «Волгогазоаппарата». Порядка 60 человек пенсионеры, ещё 11 — граждане предпенсионного возраста.

«Компания ранее сделала ставку на оснащение газовыми плитами новостроек, однако после изменения законодательства, когда установка подобного оборудования стала необязательна при сдаче дома, рынок сбыта начал схлопываться», — сообщили изданию «V1.ru» в администрации Волгоградской области.

Завод выпускал газовые и электрические плиты с 1957 года. Линия по производству плиты «Лада», по словам сотрудников отдела продаж, переносится в Краснодарский край.