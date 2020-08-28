Воронеж, , 17:34 — REGNUM Автоматизированная высокотехнологичная фабрика по производству мебельных фасадов открыта в Воронеже 28 августа, об этом сообщили ИА REGNUM в департаменте внешних коммуникаций Фонда развития промышленности. В церемонии запуска производства в индустриальном парке «Масловский» принял участие губернатор Александр Гусев.

Фабрику запустил мебельный холдинг «Ангстрем». Общая сумма вложений в проект составила более миллиарда рублей, в том числе 500 млн — льготный заем Фонда развития промышленности.

«На эти средства компания приобрела современное технологическое оборудование, которое позволит предприятию выпускать востребованную в каждом доме продукцию. Нам было важно поддержать этот проект, потому что на сегодняшний день почти половина мебельных фасадов завозится из-за рубежа — в основном из Германии и Италии. С запуском нового производства воронежская продукция не только заместит часть импорта, но и пойдет на экспорт — в Казахстан, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья», — прокомментировал директор ФРП Роман Петруца.

Мебельные фасады будут производиться из экологически чистых материалов. Мощность производства составит 2,1 млн фасадов в год. Предполагается, что фасады будут использоваться компанией для мебели собственного производства, а также поставлять другим производителям мебели, в том числе IKEA. До 10% продукции пойдет на экспорт в Белоруссию, Украину, Казахстан, Киргизию, Латвию, Молдавию, Монголию и другие страны ближнего зарубежья.

На данный момент на фабрике в эксплуатацию введены деревообрабатывающий центр, который может одновременно проводить три операции — раскрой, фрезерование и сверление отверстий, а также автоматизированная линия раскроя стекла, в состав которой входят автозагрузчик и столы для раскроя и разлома. В начале 2021 года заработает автоматический склад с раскроечным центром листовых материалов. Затем планируется запустить кромкооблицовочную линию и роботизированную линию упаковки фасадов с автоматизированной передачей готовой продукции в логистический центр.