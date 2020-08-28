Ново-Огарево, Московская область, , 17:34 — REGNUM Множество предприятий Татарии, которые имеют очистные сооружения, продолжают сброс либо неочищенных вод, либо плохо очищенных. Этой проблеме президент России Владимир Путин попросил уделить особое внимание, обращаясь в ходе онлайн-встречи к главе республики Рустаму Минниханову.

«80% предприятий, имеющих очистные сооружения, осуществляющих сброс воды, все-таки требуют особого внимания с Вашей стороны, со стороны федеральных органов, контролирующих ситуацию в сфере экологии», — отметил президент.

Он считает необходимым проработать этот вопрос с федеральными органами власти.

«Как раз вот здесь, если нужна поддержка, а она наверняка потребуется, мы будем готовы оказать ее, в том числе в рамках соответствующего национального проекта», — заверил глава государства.

Минниханов признал, что по вопросу системы очистного хозяйства Путин сделал очень правильное замечание, и добавил, что для решения проблемы созданы специальные республиканские структуры.

«Ведь не секрет, что были переданы в концессию, там взяли, ничего не сделали. Сейчас всю эту работу приводим в порядок: большие очистные, малые очистные», — заключил глава Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе встречи президент отмечал, что Татария находится среди лидирующих регионов России по целому ряду показателей в течение многих лет. Также глава государства констатировал, что в регионе наблюдается естественный прирост численности населения, «небольшой, но все-таки он существует».

Путин напомнил Минниханову, что финансовой поддержкой регион «не обижен».

Читайте также: Путин — Минниханову: Татария не обижена финансовой поддержкой