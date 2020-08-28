Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM Положения нового закона «О виноградарстве и виноделии» не позволяют петербургской компании ЗАО «Игристые вина», известной своими брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское», «Наследие мастера» и другими, продолжить производство игристого напитка. Об этом 28 августа сообщает издание РБК со ссылкой на гендиректора предприятия Юрия Дудко.

Шампанское Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, что в портфеле компании игристые вина занимают 80−85% продаж. У компании были запасы сырья, так что в «Игристых винах» не ожидают проблем с поставками в новогодний сезон, однако что будет после, пока неизвестно.

Напомним, прекращение производства связано с вступлением в силу с 26 июня 2020 г. закона «О виноградарстве и виноделии», который, в частности, регулирует использование импортного виноматериала при производстве вина в России. Российским вино может быть названо только при условии, что виноград выращен на территории страны. В случае, если вино сделано из импортного винограда, на этикетке и при реализации в магазине продукции должно быть указано, что этот напиток не является вином.

«Мы смирились и исполняем закон, нашли выход из ситуации, чтобы отработать сезон, а что будет в следующем году, неизвестно», — констатировал Дудко.

Добавим, в России урожай винограда позволяет получить максимум 33 млн декалитров вина, а в 2019 году было произведено 80 млн декалитров.

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