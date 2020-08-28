Архангельск, , 17:29 — REGNUM В Архангельске собираются создать инновационное предприятие по синтезу монокристаллов алмаза и изготовлению монокристаллических алмазных пластин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного Арктического федерального университета.

Ожидается, что совместный проект вуза и компании «АГД Даймондс» позволит организовать производство крупных (до 10 карат) монокристаллов алмаза с годовым объемом до 10 тысяч карат и изготовление на их основе монокристаллических алмазных пластин различного технологичного назначения.

«Такие алмазные пластины могут быть использованы для создания алмазного сопла, необходимого при демонтаже атомных реакторов или ремонте нефтяных скважин, алмазных полупроводниковых структур, способных работать без обслуживания в течение нескольких десятилетий, микрохирургических скальпелей с алмазным лезвием, успешно применяемых в офтальмологических операциях, пластической, микрососудистой хирургии, а также нейрохирургии», — рассказал Марат Есеев.

Для реализации проекта на площадке САФУ планируется реконструировать помещение под размещение аппаратов высокого давления для синтеза монокристаллов алмаза по технологии HPHT. Кроме того, будут задействованы лаборатории университета, в частности Центр коллективного пользования научным оборудованием «Арктика». Помимо оборудования, в САФУ есть направления подготовки, выпускники которых могут успешно работать над решением вопросов, заявленных в проекте.

Совместный проект, по мнению Марата Есеева, может стать одним из значимых высокотехнологичных проектов, которые будут реализованы НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».

В ближайшее время проект будет представлен в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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