Москва, , 17:24 — REGNUM Совет директоров ПАО «ФосАгро заслушал доклад генерального директора компании Андрея Гурьева о результатах работы и планах на среднесрочную перспективу и отметил значительный прогресс компании.

В своем докладе Андрей Гурьев, возглавляющий компанию с 2013 года, подробно рассказал о развитии мощностей и росте объемов производства продукции. За семь лет этот ключевой показатель вырос аж в 1,6 раза до 9,5 млн тонн по итогам 2019 года.

Одним из приоритетов компании является следование Целям устойчивого развития, декларированным ООН. В компании создан комитет Совета директоров ФосАгро по устойчивому развитию, который возглавила Ирина Бокова, экс-генеральный директор ЮНЕСКО. Осенью 2019 года ФосАгро вошла в число 36 мировых компаний-лидеров Глобального договора ООН, получив, таким образом, признание эффективности своей стратегии социальной ответственности. Ежегодно на реализацию благотворительных и социальных проектов компания направляет более 2,5 млрд рублей. В сфере повышенного внимания компании проекты, направленные на снижение воздействия на окружающую среду, их финансирование только в прошлом году составило 9 млрд рублей.

Андрей Гурьев отдельно остановился на результатах работы в период пандемии и рассказал о мероприятиях, заблаговременно и оперативно реализованных на производствах для защиты трудовых коллективов.

«ФосАгро даже в сложных условиях пандемии продолжает уверенное поступательное развитие, сохраняя в полном масштабе производственную и инвестиционную программы, — подчеркнул глава ФосАгро, — Компания не только не сокращает численность персонала, но и уже создала с начала года 200 дополнительных рабочих мест, преимущественно в рамках проекта по строительству нового завода на волховском производственном комплексе. Объем производства минеральных удобрений и кормовых фосфатов в первом полугодии 2020 г. вырос почти на 7%, по сравнению с аналогичным уровнем 2019 г. Продажи готовой продукции увеличились на 10%, достигнув 5,2 млн тонн. Поставки на приоритетный российский рынок выросли на 11,2%».

Оценивая итоги работы управленческой команды Совет директоров рассматривал не только результаты 2019 года, но и консолидированные итоги семилетнего цикла. Семь лет назад в управлении Группой «ФосАгро» произошли кардинальные изменения: Андрей А. Гурьев был избран Советом директоров генеральным директором компании, а Андрей Г. Гурьев — заместителем председателя Совета директоров. За это время компания совершила качественный прорыв в развитии — реализован ряд ключевых инвестиционных проектов с объемом вложений более 240 млрд рублей. В результате модернизированы действующие и построены новые мощности, существенно увеличен объем выпуска и ассортиментный ряд отличающихся практически эталонной экологической чистотой минеральных удобрений. За 7 лет производство апатитового и нефелинового концентратов выросло на 35% (до 11,7 млн. тонн в год), производство удобрений увеличилось на 60% (до 9,5 млн тонн в год). Производительность труда выросла на 170%. Компания поставляет удобрения в 102 страны мира, на деле доказывая свою высокую конкурентоспособность, и остается при этом ключевым поставщиком минеральных удобрений на внутренний рынок. За 7 лет компания удвоила объем поставок на внутренний рынок и в 2019 году направила российским аграриям 2,7 млн тонн удобрений. Сегодня каждая третья тона удобрений, внесенная на российские поля произведена ФосАгро. Компания внедряет лучшие практики в области безопасности труда и управления персоналом. ФосАгро — один из ключевых налогоплательщиков в каждом из регионов присутствия, объем консолидированных налоговых отчислений составил в 2019 году 19 млрд рублей. В ряду социальных проектов, направленных на развитие и поддержку трудовых коллективов, особо выделяет корпоративная жилищная программа. За время действия программы более 2500 семей химиков и горняков смогли улучшить свои жилищные условия. В сфере особого внимания компании проекты, направленные на поддержку здравоохранения, образования и детского спорта в городах присутствия.

Оценивая итоги работы компании председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле подчеркнул: «Совет директоров высоко оценивает достижения компании под руководством Андрея Гурьева и его управленческой команды, а также усилия всех сотрудников ФосАгро. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, стал жесткой проверкой на прочность для предприятий по всему миру. Те операционные и финансовые результаты, которые стабильно демонстрирует ФосАгро, подтверждают, что выстроенная в компании система корпоративного управления эффективна, а комплекс введенных профилактических мер соответствует или даже превосходит лучшие международные практики».

Председатель Совета директоров также выразил надежду на скорое преодоление последствий пандемии, в том числе благодаря созданию вакцины от COVID-19 в России и других странах.

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