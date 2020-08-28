Москва, , 17:17 — REGNUM Приём заявок по наиболее востребованным субсидиям для бизнеса в столице продлён до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Сроки подачи заявок продлены по таким видам субсидий, как компенсация коммунальных расходов, процентов по кредитам и затрат на оборудование для гостиниц; социальных предприятий; организаций в сфере спорта, развлечений, образования и культуры. Также это коснётся субсидии на оборудование и проценты по кредитам для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Помимо этого, продлён срок подачи заявок на получение выплат для возмещения комиссий агрегаторов при продвижении продукции через маркетплейсы и онлайн-сервисы доставки еды, компенсации расходов на участие в выставках и субсидии на ведение бизнеса по франшизе.

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