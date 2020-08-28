Казань, , 17:06 — REGNUM Медицинские работники Татарии получили стимулирующие выплаты в рамках борьбы с распространением коронавируса на сумму около 2 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Рустам Минниханов в ходе рабочей онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Благодаря предпринятым мерам сегодня в республике имеются необходимые резервы как по оборудованию, средствам индивидуальной защиты, так и коечные мощности», — отметил Минниханов.

Он напомнил, что 10 августа в республике открыли новый корпус республиканской клинической инфекционной больницы. Его мощность — 232 койки с возможностью расширения до 504 коек. Уже сейчас в больнице проходят лечение 85 пациентов, учреждение работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о продлении стимулирующих денежных выплат врачам до конца лета. Ранее региональным кабинетом министров такие выплаты были назначены до 30 июня.