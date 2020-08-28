Москва, , 16:17 — REGNUM Дефицита красной икры в магазинах продуктового питания не ожидается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Бутерброды с красной икрой Ольга Гусева © ИА Красная Весна

«Стоимость конечной продукции из лососевых, в том числе красной икры, определяется длинной цепочкой каждого конкретного участника рынка», — напомнили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что в ведомстве не видят причин для дефицита икры в продуктовых магазинах. Отмечается, что «на холодильниках производителей» имеется много запасов образца 2019 года, а текущая путина пока что не закончена и она принесёт «определенные, ощутимые результаты».

В ведомстве не исключили, что подобной информацией создаётся «искусственное нагнетание обстановки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных сетях опубликовало информацию о том, что стоимость сырья увеличится в связи с неудачной путиной лососевых на Дальнем Востоке.

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