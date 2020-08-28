Кострома, 28 августа 2020, 16:07 — REGNUM В Костроме мост через реку Кострому не успели заасфальтировать к Дню города — передаёт корреспондент ИА REGNUM. В настоящее время подрядчик — ярославская компания АО «Ярдормост» лишь готовится приступить к этим работам. Асфальтирование планируется завершить к 11 сентября 2020 года.
Напомним, ранее поручение заасфальтировать переправу к городскому празднику рабочим дал сити-менеджер Костромы Алексей Смирнов.
По информации мэрии, задержка произошла из-за того, что подрядчик потратил много времени на бетонирование консолей моста. В администрации отметили, что сроки контракта не нарушены, так как завершить все работы по документам необходимо до конца 2021 года.
Напомним, что капитальный ремонт моста через реку Кострому идёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На выполнение работ по муниципальному контракту выделено 485 миллионов рублей. Это первый капитальный ремонт переправы впервые с момента ее постройки в 1985 году.
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