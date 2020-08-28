Москва, , 16:07 — REGNUM Раскол общества в Белоруссии будет постепенно распространяться на новые общественные институты. Об этом 28 августа заявил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков на телеканале «Россия 24».

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я полагаю, что в (белорусском) обществе будет так: где вот маленький раскольчик есть, туда они будут идти и там мероприятия свои создавать. Это как иммунная система организма, и у нас общество точно так же: зараза с какой-то стороны подходит, обработали её — всё, не прошло», — заявил Беляков.

«Они работают по всем направлениям. Сейчас они делают ставку не только на церковь в этих расколах, но и 1 сентября вся эта проблема придёт в наши школы. Она обратилась к учителям с пламенной речью», — указал он.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение к белорусским учителям. Она заявила, что часть учителей оказались под давлением и «в желании выслужиться воровал голоса избирателей, воровал будущее у детей».

Тех, кто пошёл на подлог, Тихановская призвала пообещать «дальше поступать по совести, которая важнее страха»