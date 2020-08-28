Владикавказ, , 15:58 — REGNUM Компания «Россети Северный Кавказ» планирует в ближайшее время направить на развитие электросетевого хозяйства Северной Осетии более 1,1 млрд рублей. На эти средства будет внедрена в том числе интеллектуальная система учета расхода электроэнергии. Об этом сообщил 27 августа в ходе встречи с главой республики Вячеславом Битаровым генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

По его словам, для этого будут приобретены и установлены «умные» счетчики. Приборы позволяют дистанционно контролировать потребление энергоресурса. Кроме того, они исключают возможность несанкционированного вмешательства в работу счетчиков.

Стартует программа установки «умных» счетчиков уже в середине сентября. При их монтаже в республике будут происходить временные отключения электроснабжения. Иванов попросил жителей и организации отнестись к этому с пониманием, так как «мероприятия на энергообъектах проводятся для повышения качества энергоснабжения жителей региона».