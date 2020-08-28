Москва, , 15:54 — REGNUM Рубль 28 августа продолжает отыгрывать свои предыдущие потери и стабилизируется, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доллар снижается и возвращается к 74,40 руб., и это актуализирует его наиболее здоровый и комфортный торговый диапазон в рамках 73−75 руб., как и было сказано ранее.

Евро балансирует около 88,60 руб., все еще торгуясь в пределах 88−89 руб. В нефти сегодня днем все тихо, баррель Brent стоит $45,05 и почти не движется.

В конец недели вряд ли стоит рассчитывать на бурные колебания в валютном секторе, самое время подводить итоги месяца.

Август для рубля действительно оказался проблемным, с обновлением минимума к доллару на уровне 76,00. Но по факту, ничего не изменилось, колебался только градус волатильности», — считает эксперт.

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