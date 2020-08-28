Москва, , 16:03 — REGNUM В течение первых шести месяцев текущего года импорт пальмового масла в Россию впервые за последние шесть лет снизился почти на 7%. Об этом 28 августа сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка, передает РБК.

Пальмовое масло Elizaveta Usova

По данным центра, в нынешнем году в первом полугодии Россия завезла 473 тыс. тонн пальмового масла, в то время как за аналогичный период 2019 года его было завезено 506 тыс. тонн.

При этом руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов отмечает, что снижение ввоза в РФ пальмового масла является событием, так как для данного продукта отрицательная среднегодовая динамика не характерна. Как указал эксперт, последний раз снижение ввоза пальмового масла на 5% было отмечено в 2014 году и тогда оно было связано с резким изменением курса национальной валюты.

Также уточняется, что тенденция к снижению пальмового масла в Россию наметилась во второй половине прошлого года и это произошло без каких-либо валютных изменений.