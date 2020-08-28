Париж, , 15:45 — REGNUM По данным INSEE, во втором квартале 2020 года ВВП Франции упал на 13,8%, сообщает Le Figaro.

После падения ВВП на 5,9% в период с января по март Франция официально вступила в рецессию в конце первой половины года.

Издание отмечает, что потребительские расходы жителей Франции упали на 11,5%. Нежелание тратить, хотя доход сохраняется за счет мер по частичной безработице, измеряется увеличением сбережений, уровень которых увеличился на 12 пунктов и составил 27,4% во втором квартале.

На 2020 год министр экономики Бруно Ле Мэр подтвердил прогноз правительства о сокращении ВВП на 11%, в то время как INSEE ожидает — 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу BVA, более половины респондентов во Франции (55%) довольны премьер-министром страны Жаном Кастексом.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг исполнительной власти во Франции растёт — опрос

Читайте развитие сюжета: Власти Франции ввели обязательный масочный режим в Бордо и Страсбурге