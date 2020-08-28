Кострома, , 15:19 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Костромской области выделят 56,3 млн рублей на разработку проекта и геологические изыскания для реконструкции Коркинских очистных сооружений. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в пятницу, 28 августа.

Коркинские очистные сооружения. Gradkostroma.ru

При модернизации сооружений предполагается изменить схему подачи сточных вод, что позволит повысить качество их очистки, надёжность оборудования и улучшить качество воды в Волге. Подрядчик для изготовления проекта уже определён — это организация ООО «Гепал» из города Волгограда. Работы по подготовке проектно — сметной документации должны завершиться до конца 2020 года.

Напомним, разговоры о плохом состоянии Коркинских очистных сооружений в регионе ведутся с 2000-х годов. На сегодняшний день эти сооружения принимают около 80% всех стоков водоотведения областного центра. Главная канализационная артерия Костромы прослужила городу 46 лет. По данным МУП «Костромагорводоканал», оборудование здесь устарело «морально и физически».

Строительство и монтаж очистных сооружений будут проводиться в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», входящего в нацпроект «Экология». Объем финансирования проекта из бюджетов всех уровней составит порядка 1 млрд рублей. Завершить модернизацию планируется в 2023 году.

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