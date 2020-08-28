Уфа, , 15:12 — REGNUM Работы по расчистке русла реки Дема начнутся в 2022 году в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Расчистку русла реки будут осуществлять на протяжении 35 км, что улучшит экологические условия проживания для более чем 5,7 тысячи человек. Данный проект реализуется в рамках федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Кроме этого, в столице Башкирии завершили строительство и реконструкцию сооружений береговой защиты на реке Белой длиной 4 920 метров. Эта территория почти всегда затапливается паводковыми водами этой реки. Кроме этого, здесь находится зона развития опасных физико-геологических процессов.

Строительные работы и реконструкция берегоукрепительных сооружений берегозащиты на реке Белой в Уфе проходят в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 гг.».

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