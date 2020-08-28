Москва, , 14:51 — REGNUM В Нагорном районе Москвы реконструируют территорию промышленной зоны. Об этом 28 августа сообщили в телеграм-канале комплекса экономического развития столицы.

В комплексе рассказали о планах по реконструкции промышленной зоны «Верхние Котлы». На месте старых заброшенных заводов инвестор планирует построить технопарк, промпредприятия, а также рестораны и объекты для занятия спортом. Планируется появление около 1 тыс. новых рабочих мест.

Всего в новый проект инвестор планирует вложить порядка 3,9 млрд рублей.