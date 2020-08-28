Тюмень, , 14:45 — REGNUM Тюменцам на сборы ребёнка в школу придётся потратить в 2020 году 20 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

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Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, тюменским родителям придётся потратить на 10−15% больше в новом учебном году.

В некоторых школах Тюмени дети должны носить форму утверждённого образца, которая покупается в одном месте. К примеру, форменные юбочка и жилетка для девочки обошлись семье в 3,5 тыс. рублей. Меж тем на школьной ярмарке похожий комплект можно приобрести за 2,8 тыс. рублей.

«Самое неприятное — купить более бюджетный вариант нельзя. А если учитывать, что ребенку необходимо два комплекта, то эта сумма для многих будет неподъёмной», — сообщил папа тюменской школьницы.

Блузка для ребёнка — 1,5 тыс. рублей, обувь — три тысячи рублей, рюкзак — пять тысяч, канцелярия — две тысячи рублей. Спортивная форма, колготки ‑ и вот сборы дочери в школу итоге обошлись тюменцам в 20 тыс. рублей.

Сборы тюменского старшеклассника обошлись родителям в 11 тыс. рублей. В сумму вошли брюки за три тысячи рублей, рубашка — одна тысяча, туфли — четыре тысячи, рюкзак — четыре тысячи, канцтовары — одна тысяча рублей.