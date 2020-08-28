Калуга, , 16:50 — REGNUM Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 28 августа в ходе рабочей поездки в Калужскую область дал оценку темпам развития агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дмитрий Патрушев и Владислав Шапша Admoblkaluga.ru

На встрече главы федерального ведомства с врио руководителя области Владиславом Шапшой шёл разговор о состоянии и перспективах развития сельского хозяйства региона и государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей. В частности, глава Минсельхоза положительно оценил состояние дел в калужской пищевой промышленности. За первые семь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 122% увеличилось производства сыров, почти на 24% — кондитерских изделий, на 13% — сливочного масла и практически на 6% — мясных полуфабрикатов.

В числе ключевых направлений дальнейшего развития регионального АПК Дмитрий Патрушев назвал растениеводство, мясное и молочное животноводство, отметив необходимость дальнейшего привлечения инвестиций на село. По словам Дмитрия Патрушева, в настоящее время Минсельхоз России прорабатывает вопрос о выделении дополнительных средств на возмещение капитальных затрат, и ведомство обязательно рассмотрит заявки калужан. В 2020 году региону выделено более миллиарда рублей, при этом свыше 61% уже доведено до получателей. Особое внимание Дмитрий Патрушев уделил перспективам реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». По его словам, Калужская область уже почти выполнила план текущего года в данном направлении. Он составляет 42 млн долларов.

«По всем основным продуктам питания мы себя обеспечиваем, по темпам прироста молочной продукции — на пятом месте в Российской Федерации. Дальнейшему динамичному развитию АПК области будут способствовать те меры государственной поддержки, которые сегодня приняты. Без этого невозможно было бы построить в области 60 современных животноводческих комплексов. Мы нацелены на то, чтобы результаты эти приумножались», — сказал Владислав Шапша.

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