Удмуртская Республика, , 14:37 — REGNUM В Удмуртии по итогам текущей уборочной кампании валовой сбор зерна ожидают на уровне 661 тыс. тонн. Об этом заявила глава минсельхза республики Ольга Абрамова.

При этом по итогам прошлого года сбор зерновых составил 626 тыс. тонн, таким образом, валовой сбор зерна может вырасти на 5,6%, уточняет «Интерфакс-Поволжье».

По словам министра, это «пессимистичный прогноз».

«По факту мы ориентируемся на цифру 700 тыс. тонн в бункерном весе — это порядка 680 тыс. тонн в амбарном. Это прогноз с учетом того, как у нас сегодня идут уборочные работы», — отметила Абрамова и добавила, что по состоянию на начало августа собрано 360,9 тыс. тонн зерновых.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году 15 августа в Удмуртии ввели режим ЧС в связи с опасным агрометеорологическим явлением — переувлажнение почв. К этой дате к уборке зерновых приступили только 13 районов Удмуртии из 25.

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