Элиста, , 14:32 — REGNUM В Республике Калмыкия налажено производство медицинским масок, дефицит которых наблюдался в начале пандемии. Объём инвестиций составил 15 млн рублей. Глава Калмыкии Бату Хасиков посетил цех ООО «Росток», где налажена автоматическая линия по производству индивидуальных средств защиты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

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"Несколько месяцев назад мы ощущали острый дефицит медицинских масок. В тот период нашлись инвесторы, которые решили наладить автоматическую линию по производству масок в Элисте. Объём инвестиций составил 15 млн рублей. Да, инвестиции небольшие, но в данном случае важно отметить своевременную инициативу», — отметил Бату Хасиков.

На предприятии трудоустроено 25 человек. В ближайшее время планируется расширить линейку товаров, что позволит создать дополнительно 15 рабочих мест.