Минск, , 14:27 — REGNUM ОАО «Беларуськалий» с 20 августа работает с максимальной загрузкой мощностей, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отделение сгущения фабрики 1РУ ОАО «Беларуськалий» (сс) MaraZet

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«С 19 августа 2020 года все рудники и фабрики ОАО «Беларуськалий» возобновили работу и с 20 августа работают с максимальной загрузкой мощностей», — сообщили в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что «договорные обязательства перед покупателями продукции исполняются в полном объеме».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа представитель независимого профсоюза Максим Позняков заявил, что работники ОАО «Беларуськалий» приостановили добычу руды на всех предприятиях и объявили забастовку.

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