Нижний Новгород, , 14:19 — REGNUM Депутаты нижегородской областной Думы приняли изменения в закон «О предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций», — сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

Налоговые льготы будут предоставляться резидентам особой экономической зоны «Кулибин». ОЭЗ промышленно-производственного типа создана в Дзержинске в мае 2020 года. Общая площадь превышает 72 га. Площадка имеет необходимую инфраструктуру, резерв энергетических мощностей.

По федеральному законодательству резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество на 10 лет и земельного налога — на 5 лет, а также уплачивают налог на прибыль в федеральный бюджет по ставке 2%.

С учетом федеральных норм нижегородские депутаты внесли изменения в региональное законодательство. Теперь организации, работающие в ОЭЗ «Кулибин», на 10 лет освобождены от уплаты транспортного налога и на 5 лет от налога на прибыль, с шестого по десятый год работы эта ставка будет 3% и 12,5% — с одиннадцатого по сорок девятый год.

В прошлом году Нижегородская область вошла в топ-20 регионов национального инвестрейтинга.